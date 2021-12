Mathilde de Belgique : Reine éclatante avec son clan dans un somptueux décor de Noël au palais

Les têtes couronnées se préparent activement pour Noël. Alors que la princesse Charlene de Monaco est sortie de son silence pour souhaiter de bonnes fêtes à ses sujets et que la reine Elizabeth II a changé ses habitudes exceptionnellement, le clan belge était de son côté réuni le 21 décembre au palais royal de Bruxelles.

C'est dans la magnifique salle du trône, décorée avec faste entre immenses sapins lumineux, crèche géante et parterres de fleurs, que Philippe de Belgique était entouré des siens. Le roi des Belges, qui a succédé à son père Albert II après l'abdication de ce dernier en 2013, était accompagné de sa femme la reine Mathilde, très éclatante dans une chic robe rouge de soirée. Le couple était également soutenu par ses enfants : la princesse héritière Élisabeth (20 ans, destinée à succéder à son père et à devenir la toute première reine des Belges), le prince Gabriel (18 ans), le prince Emmanuel (16 ans) et, enfin, la princesse Éléonore (13 ans). Tous étaient très élégants pour une occasion spéciale : la répétition du traditionnel concert de Noël donné au palais.

En effet, avant la diffusion télévisée du concert prévue pour le 25 décembre, le MuCH Ensemble a joué sans public en raison de la pandémie de coronavirus qui repart de plus belle. Lors du grand jour, les téléspectateurs pourront entendre les musiciens jouer des airs de Vivaldi, Mozart ou Saint-Saëns. L'ensemble sera accompagné par les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. "Pour ce concert de Noël, il réunira Louise Foor (Soprano), Julie Nemer (Mezzo), Anne-Lise Polchlopek (Mezzo-soprano), Anna Agafia Egholm (violon), Amia Janicki (violon), Natanael Ferreira (alto)", a fait savoir la RTBF.