Mathilde de Belgique audacieuse : la reine surprend avec de nouveaux looks éclatants

Letizia d'Espagne, Maxima des Pays-Bas et Charlene de Monaco ont-elles du souci à se faire quant à leur statut d'icônes mode royales ? Leur consoeur Mathilde de Belgique pourrait bien finir par leur piquer la vedette... Ces dernière semaines, l'épouse du roi Philippe a multiplié les sorties et les looks réussis. De la couleur, des imprimés printaniers, des créateurs locaux, des accessoires soignés... Sa garde-robe a récemment profité d'un sacré coup de frais !

Le 1er juin, la reine Mathilde a pris part à la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours de piano Reine Elisabeth, à l'école de La Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Waterloo, au Sud de Bruxelles. L'occasion pour la souveraine de 48 ans de dévoiler un nouveau look estival signé Natan Couture, un créateur belge. La jolie blonde s'est illustrée dans une robe ceinturée à l'imprimé fleuri, complétée d'un élégant serre-tête rose et d'un masque parfaitement assortis. Le 29 mai déjà, pour écouter les candidats à ce même concours musical, Mathilde de Belgique avait fait sensation au palais des Beaux Arts de Bruxelles, habillée d'une éclatante robe cape fuchsia, toujours de chez Natan Couture.

Mercredi, c'est accompagnée de son mari le roi Philippe que la souveraine a visité le Centre Hospitalier de l'Ardenne (CHA) de VIVALIA à Libramont. Sur place, le couple a rencontré des enfants atteints d'infirmité motrice d'origine cérébrale et de divers handicaps moteurs ou psychomoteurs, qui sont pris en soins dans le centre Eclore situé dans l'hôpital de Libramont. Un nouvel engagement pour lequel la mère de la princesse héritière Elisabeth (19 ans), du prince Gabriel (17 ans), du prince Emmanuel (15 ans) et de la princesse Eléonore (13 ans) a misé sur une blouse bleue à pois blanc, un masque assorti et un pantalon blanc. Elle a également dévoilé un nouveau sac de créateur bien connu : le Lady Dior en version mini. Les autres têtes couronnées européennes ont décidément de la concurrence !