Elisabeth de Belgique armée et en treillis : la princesse a rejoint l'armée

Fini les boucles d'oreilles dorées, les robes fleuries et les jolis bandeaux, place au treillis et à l'imprimé camouflage ! Le 2 septembre 2020, Elisabeth de Belgique a fait sa rentrée au camp d'entraînement militaire d'Elsenborn, dans l'Est du pays. La princesse héritière de 18 ans y entame son année de formation à l'École royale militaire avec un stage d'initiation à la vie militaire de deux fois deux semaines. La duchesse de Brabant honore ainsi une tradition de la famille royale belge qui remonte à 1984.

Lever à 5h du matin, salut au drapeau et séance de gym de bon matin, atelier lecture de cartes, techniques de camouflage et pratique du tir : la fille aînée du roi Philippe de Belgique et de son épouse la reine Mathilde a radicalement changé de vie en l'espace de quelques jours. Selon les informations de Soir Mag, publiées le 15 septembre, Elisabeth "s'est rapidement intégrée au sein de sa promotion et s'est fait des amis" : "Elle souffre comme les autres, mais elle prend aussi du plaisir à accomplir certains de ces exercices très physiques. En particulier la course de fond. Les exercices de force sont évidemment plus difficiles à relever vu sa constitution plutôt frêle, mais elle s'applique."