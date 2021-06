Diaporama Mathilde de Belgique audacieuse : la reine surprend avec de nouveaux looks éclatants

1 / 24 Mathilde de Belgique audacieuse : la reine surprend avec de nouveaux looks éclatants

2 / 24 La reine Mathilde de Belgique lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours piano Reine Elisabeth à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, Belgique © Danny Gys/Pool/Bestimage

6 / 24 Le Roi Philippe de Belgique et la Reine Mathilde de Belgique visitent le Centre Hospitalier de l'Ardenne (CHA) de VIVALIA à Libramont, le 2 juin 2021. © Olivier Matthys/Pool/Imagebuzz via Bestimage

8 / 24 La Reine Mathilde de Belgique visite le Centre Hospitalier de l'Ardenne (CHA) de VIVALIA à Libramont, le 2 juin 2021. © Olivier Matthys/Pool/Imagebuzz via Bestimage

9 / 24 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite sur le campus de l'hôpital Jessa à Hasselt. Le couple royal a rencontré les membres de l'équipe d'encadrement et a discuté de leur rôle dans la lutte contre le Coronavirus (COVID-19). Ils ont également parlé avec les membres hospitaliers de différents services. Le 18 mai 2021

13 / 24 La reine Mathilde de Belgique et le Français Jonathan Fournel lors du concours de piano Reine Elisabeth 2021 au Henry Le Boeuf Hall, au palais des Beaux Arts de Bruxelles, le 29 mai 2021.

15 / 24 La Reine Mathilde de Belgique visite l'ASEB (Association pour la Solidarité étudiante en Belgique) qui est active sur différents campus universitaires de Namur. Belgique, Namur, le 31 mars 2021

17 / 24 La reine Mathilde de Belgique visite la nouvelle exposition "Enfants de la Renaissance" au Musée Hof Van Busleyden à Malines, Belgique, le 25 mars 2021. © Eric Lalmand/Pool/ImageBuzz/Bestimage

19 / 24 La princesse Eleonore, le prince Gabriel, la reine Mathilde, le roi Philippe de Belgique, la princesse Elisabeth, le prince Emmanuel - Les membres de la famille royale de Belgique assistent au concert de Noël au palais royal à Bruxelles le 16 décembre 2020.

20 / 24 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

22 / 24 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

23 / 24 La princesse Eléonore, le prince Gabriel, la reine Mathilde, le roi Philippe, la princesse Elisabeth et le prince Emmanuel de Belgique - La famille royale de Belgique assiste à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2020-2021 de l'Ecole royale Militaire (ERM) sur l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, le 8 octobre 2020.