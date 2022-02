Princesse Eugenie : Nouvelles photos de son fils August pour son 1er anniversaire... Il a bien grandi !

Le petit August a soufflé sa première bougie mercredi ! Le 9 février 2022, le fils d'Eugenie d'York et de son mari Jack Brooksbank a en effet fêté son premier anniversaire. Figurant parmi les membres de la famille royale les plus actifs sur les réseaux sociaux, la princesse n'a pas manqué de célébrer cet événement avec ses abonnés Instagram.

"Joyeux 1er anniversaire à notre petit héros Augie. Tu es une âme si spéciale, qui illumine chaque pièce avec ton sourire et ton énergie. Tu nous as rendus si fiers. Nous t'aimons !". Pour accompagner son tendre message, la princesse Eugenie a relayé deux photos inédites de son fils : un premier cliché aux sports d'hiver, montrant August dans sa mini combinaison de ski, probablement pris lors des vacances d'Eugenie, sa soeur Beatrice et leur mère Sarah Ferguson à Verbier (en Suisse), le mois dernier. Sur la seconde photo, le garçonnet apparaît de dos, entouré d'autres jeunes enfants, une étiquette à son nom collé dans son dos.

"Augie" serait-il inscrit dans une crèche de Windsor ? Avec ses parents, il vit en effet au Frogmore Cottage, la demeure initialement attribuée au prince Harry et Meghan Markle. C'est d'ailleurs dans le parc de Windsor, à la Royal Chapel of All Saints, qu'il a été baptisé en novembre dernier, en même temps que son cousin Lucas Tindall.