Sarah Ferguson dans "C à vous" : elle évoque son ex le prince Andrew, accusé d'agressions sexuelles

Sarah Ferguson était l'invitée d'honneur d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous, le 16 novembre 2021. La duchesse d'York est venue présenter son tout premier livre, A la conquête de sa liberté (aux éditions Harlequin), un roman qui traite de féminisme, de liberté et d'amour dans l'Angleterre du XIXe siècle. La Britannique de 62 ans en a profité pour brièvement commenter les démêlés judiciaires de son ex-mari le prince Andrew, accusé outre-Atlantique d'agressions sexuelles sur mineur.

"Nous sommes une famille très soudée et je suis fière d'avoir épousé le meilleur homme le 23 juillet 1986", a fait savoir l'ex-femme du duc d'York. "Je le soutiens et je soutiens tout ce qui est droit", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'affaire d'agressions sexuelles dans laquelle le fils préféré de la reine Elizabeth II est embourbé depuis des mois.

Malgré leur divorce en 1992, Sarah Ferguson et le prince Andrew sont restés très proches pour le bien-être de leurs filles et se sont quittés en très bons termes. Visiblement, la plainte de l'Américaine Virginia Giuffre et le procès à venir à New York ne semblent pas inquiéter Sarah Ferguson, qui soutient le père de ses filles contre vents et marées.

Mon autre beau-fils est très beau

Fergie a également fait une véritable déclaration d'amour à ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie d'York, qui sont toutes deux devenues mamans cette année. "Je suis tellement fière de mes filles, elles sont géniales. Nous formons un trio inséparable", a lancé la grand-mère d'August et de Sienna (9 mois et 2 mois).

Cette grand-mère aux anges a également dit toute son affection pour ses gendres : l'aristocrate italien Edoardo Mapelli Mozzi, qui a épousé la princesse Béatrice, et l'homme d'affaires Jack Brooksbank, qui a épousé sa seconde fille. "L'un vend de la tequila Casamigos, la marque de George Clooney, donc la belle-mère que je suis est contente", a-t-elle déclaré, blagueuse, en parlant du mari de sa fille Eugénie, qui a été vu en charmante compagnie cet été et qui avait pu compter sur son soutien durant cette mini-polémique. "Mon autre beau-fils est très beau. C'est une famille très unie."