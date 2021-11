Diaporama Sarah Ferguson dans "C à vous" : elle évoque son ex le prince Andrew, accusé d'agressions sexuelles

Sarah Ferguson annonce son soutien à son ex-mari, le prince Andrew, dans "C à Vous.

Le prince Andrew et Sarah Ferguson avec leur fille la princesse Beatrice le jour de sa remise de diplôme à Londres.

Sarah Ferguson est l'heureuse mamie de Sienna, 2 mois et August, 9 mois.

La princesse Eugenie et la princesse Beatrice et leur père le prince Andrew - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016

Sarah Ferguson et le prince Andrew avec leurs filles la princesse Eugenie et la princesse Beatrice à Verbier en février 2005

La princesse Eugenie (en robe Claudie Pierlot), son mari Jack Brooksbank et sa mère Sarah Ferguson, sur Instagram en mars 2020.

Le prince Andrew, duc d'York, et Sarah Ferguson à Ascot le 21 juin 2019.

Princesse Eugenie d'York et son mari au mariage du Prince Philippos de Grèce et de la princesse Nina-Nastassja Flohr le 23 octobre 2021. @ddp images/PPE/NIeboer/ABACAPRESS.COM

La princesse Beatrice, duchesse d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi à la cérémonie religieuse du mariage du prince Phílippos de Grèce et Nina Flohr à la cathédrale de l'Annonciation à Athènes le 23 octobre 2021

La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - People à la soirée de lancement du livre de N. von Bismarck "The Dior sessions" à Londres le 1er octobre 2019.

La princesse Eugénie d'York et son mari Jack Brooksbank - La famille royale britannique se rend à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2018.

Exclusif - Sarah Ferguson et ses filles les princesses Eugénie et Béatrice sont allées déjeuner dans un restaurant à New York.