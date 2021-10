Beatrice d'York maman : première sortie en famille avec Sienna et Edoardo

Depuis maintenant trois semaines, Beatrice d'York découvre les joies - et certainement les doutes - de la maternité. Le 18 septembre 2021, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, la princesse a donné naissance à son premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi : une petite fille baptisée Sienna. Récemment, les jeunes parents ont été aperçus dans les rues de la capitale, non loin de leur appartement de St James's Palace, tout sourire avec leur nouveau-né.

Sur des photos relayées par le tabloïd anglais The Daily Mail, la princesse Beatrice apparaît en forme, en tenue décontractée, pour une balade en ville en famille. Au chaud dans sa longue doudoune kaki matelassée Zara, la Britannique de 33 ans était accompagnée de son mari, en charge de la poussette, et de deux amies. Pour apercevoir la petite Sienna, il faudra donc attendre encore un peu...

Il a déjà fallu patienter deux semaines pour découvrir le nom choisi par Beatrice et son époux pour leur petite fille. Le 1er octobre dernier, sur le compte Instagram d'Edoardo Mapelli Mozzi, on a ainsi appris qu'ils l'avaient appelée Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Ce choix de prénom s'explique de plusieurs manières : si la référence aux origines italiennes du papa sont évidentes, le clin d'oeil à Sarah Ferguson, la mère de la princesse Beatrice, est plus subtil...