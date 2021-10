Beatrice d'York maman : le prénom de sa fille, un hommage à Sarah Ferguson passé inaperçu

Deux semaines après avoir donné naissance à son premier enfant, Beatrice d'York a finalement dévoilé le nom de sa fille. Le 1er octobre 2021, la princesse et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils étaient les heureux parents d'une petite Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Si l'hommage à la reine est évident, de même que la référence aux origines italiennes du papa, le clin d'oeil à Sarah Ferguson (la mère de Beatrice), est plus subtil.

Auprès du magazine Hello, un ami de la famille a expliqué le choix du prénom Sienna : "Ils cherchaient un nom italien commençant par un S pour Sarah, pour honorer la duchesse [Sarah Ferguson], et reflétant également la couleur rouille dorée de la couleur des cheveux de la duchesse et de celle de Béatrice, que le nouveau bébé partage." A défaut d'avoir une photo du nourrisson, né le 18 septembre au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, on sait ainsi qu'il a déjà hérité des cheveux flamboyants de sa mère et sa grand-mère !

La princesse Beatrice n'est pas la seule à honorer ses aïeuls en devenant maman. Sa soeur la princesse Eugenie, qui a donné naissance à son premier enfant en février dernier, a quant à elle choisi d'appeler son fils August Philip, en hommage au défunt prince Philip, le mari d'Elizabeth II décédé en avril dernier à 99 ans. Leur cousine Zara Tindall a de son côté appelé son troisième enfant, né au mois de mars, Lucas Philip. Enfin, quatrième royal baby né en cette année 2021, la fille du prince Harry et Meghan Markle a pour prénom Lilibet (le surnom donné à la reine en privé) et pour second prénom Diana, en référence à son iconique grand-mère.