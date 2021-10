Diaporama Beatrice d'York maman : le prénom de sa fille, un hommage à Sarah Ferguson passé inaperçu

1 / 13 Beatrice d'York maman : le prénom de sa fille, un hommage à Sarah Ferguson passé inaperçu

2 / 13 Sarah Ferguson et la princesse Beatrice d'York assistent aux courses du Royal Ascot.

3 / 13 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

4 / 13 La princesse Beatrice reçoit son diplôme du Goldsmiths College de Londres, entourée de ses parents le prince Andrew et Sarah Ferguson, en 2011.

5 / 13 Sarah Ferguson et ses filles, les princesses Beatrice et Eugenie, en 1994.

6 / 13 Exclusif - Sarah Ferguson et ses filles les princesses Eugénie et Béatrice sont allées déjeuner dans un restaurant à New York le 12 septembre 2015

7 / 13 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

8 / 13 Sarah Ferguson, la princesse Beatrice d'York - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

9 / 13 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 13 La duchesse d'York Sarah Ferguson et sa fille la princesse Beatrice d'York - People au défilé du gala de charité de N. Campbell "Fashion for Relief" lors du 70ème festival de Cannes à l'aéroport de Cannes-Mandelieu le 21 mai 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

11 / 13 Le prince Andrew et Sarah Ferguson avec leurs filles, les princesses Beatrice et Eugenie, en 1998.

12 / 13 Sarah Ferguson et ses filles, les princesses Beatrice et Eugenie à la première du film "The Young Victoria" en 2009.