Princesse Eugenie : Ce cadeau de mariage offert par le prince Philip, dont elle est si fière

Un peu plus de cinq mois après le décès du duc d'Edimbourg, la BBC s'apprête à diffuser une émission hommage intitulée Prince Philip: The Royal Family Remembers. Dans ce programme, initialement prévu pour célébrer les 100 ans du mari de la reine Elizabeth, les enfants et petits-enfants du couple se confient sur celui qui était un papa et papi chéri. Aux côté de Charles, Anne, Andrew et Andrew, ainsi que leurs enfants William, Harry, Peter et sa soeur Zara, les téléspectateurs retrouveront les princesses Eugenie et Beatrice.

En attendant la diffusion de l'émission le 22 septembre, des extraits ont déjà été dévoilés, notamment par Hello. En plus d'entendre le prince Harry imiter tendrement sa grand-mère la reine, on retrouve quelques confidences de la princesse Eugenie, la plus jeune fille du décrié prince Andrew et Sarah Ferguson. La Britannique et jeune maman de 31 ans revient entre autres sur le cadeau de mariage très personnel que lui avait offert le prince Philip au moment de ses noces avec Jack Brooksbank, célébrées à Windsor en octobre 2018...

Le duc d'Edimbourg lui avait remis un tableau représentant des fleurs, qu'il avait lui-même peint. "C'était si joli, il est maintenant affiché dans ma maison à Londres et j'en suis si fière, vous savez ?", a affirmé celle qui a baptisé son fils August Philip Hawke (7 mois), en hommage à son grand-père. Bien qu'il n'avait pas été annoncé par Buckingham, le prince Philip avait pris part au mariage de sa petite fille Eugenie au côté de son épouse la reine. Il avait par la suite assisté au mariage quelque peu improvisé de sa soeur la princesse Beatrice, à Windsor toujours, au cours de l'été 2020.