Beatrice d'York, enceinte, admise à l'hôpital : le prince Andrew va-t-il sortir de sa cachette ?

La naissance du premier enfant de Beatrice d'York et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi était attendue pour le mois d'octobre mais il se pourrait bien qu'ils deviennent parents quelques jours avant.

Selon The Sun, la princesse Beatrice, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a été admise à l'hôpital vendredi dernier. Elle était accompagnée de son mari, qu'elle a épousé le 17 juillet 2020 à Windsor, en présence de la reine Elizabeth et du prince Philippe, décédé en avril dernier. Pour le moment, rien n'indique si Beatrice d'York (33 ans), grande soeur d'Eugenie d'York et cousine des princes William et Harry, se trouve toujours à l'hôpital. Mais une question se pose forcément d'ores et déjà. Si accouchement et naissance il y a, la princesse Beatrice pourra-t-elle compter sur la présence de son papa ?

Quitter ou ne pas quitter Balmoral ?

Depuis plusieurs semaine, le prince Andrew (61 ans) est caché à Balmoral, pour éviter que la justice ne lui tombe dessus suite à la plainte déposée par Virginia Giuffre à New York. Celle qui avait déjà accusé publiquement le duc d'York d'agressions sexuelles il y a plus de vingt ans, quand elle était mineure, avec l'aide du financier mort en prison Jeffrey Epstein, a déposé plainte au civil le 9 août dernier devant le tribunal fédéral américain de Manhattan. Une affaire délicate pour le prince Andrew mais aussi pour sa mère, la reine Elizabeth. Surtout que l'étau s'est à nouveau resserré lorsqu'un tribunal britannique a validé mercredi dernier la notification au Royaume-Uni de cette plainte.

La plainte avait été officiellement remise le 27 août au château de Windsor, près de Londres, en l'absence du prince Andrew, qui se trouve toujours au château de Balmoral, en Ecosse. Mais les avocats du prince contestaient la procédure de même que la juridiction de New York, lors d'une audience procédurale tenue lundi dernier. La Haute Cour de justice, après leur avoir initialement donné raison, a finalement validé la procédure après la présentation d'"informations supplémentaires" par les avocats de Virginia Giuffre.

Selon la plainte, le prince Andrew est "l'un des hommes puissants" à qui elle a été "remise dans un but sexuel" quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

Le prince souvent présenté comme le préféré d'Elizabeth II et contraint de se retirer de la vie publique, rejette ces allégations. Il a émis des doutes sur l'authenticité d'une photo le montrant avec Virginia Giuffre et, à l'arrière-plan, Ghislaine Maxwell, une proche d'Epstein. Cette dernière reste incarcérée et son procès doit commencer le 29 novembre à New York.