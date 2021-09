Prince Andrew accusé d'agressions sexuelles sur mineures : première bataille perdue

Des dizaines et des dizaines de fillettes payées pour des rapports sexuels avec de vieux hommes d'affaires et d'autres personnalités influentes. Difficile de se rendre compte de l'atrocité de l'affaire Epstein, qui livre encore ses secrets, plus de deux ans après le suicide du milliardaire en prison. Alors que sa complice et recruteuse, Ghislaine Maxwell sera jugée à partir du 29 novembre prochain à New York, la justice britannique se charge de son ancien ami proche, le prince Andrew.

Deuxième fils de la reine Elizabeth II, le prince Andrew est soupçonné d'avoir agressé sexuellement, voire violé, plusieurs fillettes mineures "fournies" par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Le 15 septembre 2021, la plainte d'une victime a été validée par un tribunal britannique. Le prince Andrew en a été notifié. Officiellement, la plainte lui a été remise le 27 août dernier au château de Windsor (Londres). Mais comme le rapporte l'AFP, qui cite la presse britannique, le fils de la reine se trouve actuellement au château de Balmoral, en Écosse, lieu de villégiature estivale adoré par la reine. Il n'aurait donc pas encore consulté cette plainte...

Selon la plainte, le prince Andrew est "l'un des hommes puissants" à qui elle a été "remise dans un but sexuel" quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

La Haute Cour de justice a ainsi validé la procédure après la présentation "d'informations supplémentaires" par les avocats de la victime en question, Virginia Roberts Giuffre, selon l'agence de presse britannique PA. "Remise" au prince Andrew, qui la viole, lors d'une soirée londonienne, la jeune adolescente était parvenue à prendre une photo en compagnie du fils préféré de la reine Elizabeth II. Un cliché dont le prince remet en doute l'authenticité, pourtant approuvée durant l'enquête des journalistes enquêteurs Joe Berlinger et Lisa Bryant, Jeffrey Epstein : Filthy Rich.

Sans s'excuser ni admettre sa culpabilité, le prince Andrew s'est retiré de la vie publique et continue de réfuter ces accusations.