Ghislaine Maxwell, "le monstre" : une femme sauvagement violée témoigne

Énièmes accusations dans l'affaire Epstein. Une femme affirme avoir été violée par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Dans une interview accordée au Sun, le 4 octobre 2020, Samantha (une fausse identité) dit avoir été violemment agressée après avoir recruté une adolescente de 19 ans. Elle ferait partie du réseau pédophile des milliardaires. Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein sont soupçonnés d'avoir monté un réseau de mineures. Lorsqu'une était appelée pour des moments intimes - avec eux ou avec d'autres amis fortunés -, d'autres victimes étaient chargées de recruter d'autres filles.

"La dernière fois que je les ai vus, Ghislaine Maxwell m'a retenue, m'a tenu les mains dans le dos et m'a mis un bâillon ["gagging ball", un accessoire BDSM, NDLR] dans la bouche et m'a violée avec un sextoy", a déploré Samantha, qui était âgée de 21 ans au moment des faits. "Elle a appelé Jeffrey Epstein, qui l'a rejointe. J'étais terrifiée. Je ne pouvais rien faire pour les arrêter. C'était une expérience très traumatisante, mais j'avais l'impression qu'elle était le monstre, elle était la personne derrière tout ça", se rappelle-t-elle.

Née à Manhattan, Samantha suivait les cours dans une grande école de design. C'est là qu'une amie de son école l'invite à se rendre "dans la maison d'un mec riche" intéressée par son travail. "Apparemment, il était intéressé par le design, mais il voulait aussi que des jolies filles lui fassent un massage. Elle m'a dit que j'allais me faire de l'argent, entre 300 et 400 dollars", raconte Samantha. Une fois à l'intérieur de la demeure, on lui indique la salle de massage. C'est là qu'elle rencontre Jeffrey Epstein pour la première fois.

"C'était elle, le véritable monstre"

"Il m'a demandé si j'étais intéressée à l'idée de travailler sur quelques pièces de sa maison. Puis il s'est tourné et m'a approchée de manière sexuelle, mais à la fin, il a commencé à se toucher, à se faire plaisir. Son pénis était vraiment bizarre, comme s'il venait d'avoir une opération ou quelque chose. J'ai vu qu'il était un peu embarrassé parce qu'il essayait de le cacher", apprend Samantha. Puisque c'était de l'argent facile, elle y retournera "quatre ou cinq" fois avant de rencontrer Ghislaine Maxwell.

Là, Ghislaine Maxwell lui explique qu'elle n'est pas assez jeune à son goût et qu'elle préfère les blondes. Samantha est alors chargée de recruter des filles mineures dans la rue et de leur dire qu'un homme très riche peut faire décoller leur carrière de mannequin. Samantha finit par ramener une fille de 19 ans. Elle leur ment en disant qu'elle en a 16.

Une supercherie vite découverte par Ghislaine Maxwell. "Elle m'a crié dessus : 'T'es une sale p*te, tu mens.' La dernière chose que je sais, c'est qu'elle m'a mis un bâillon dans la bouche, m'a violée avec un sextoy. Elle avait enlevé tous mes vêtements. Elle utilisait le sextoy sur elle et sur moi, avant que Jeffrey Epstein n'arrive (...) Elle m'avait donné 300 dollars et m'a dit : 'Ne pense pas à aller tout dire aux autorités parce que tu ne seras pas en vie pour le procès' ou quelque chose du genre", se rappelle Samantha, qui dit avoir été trop effrayée pour aller voir la police. Aujourd'hui, elle demande justice pour ce qu'elle a vécu : "C'était elle, le véritable monstre à mon avis."

Rappelons que Ghislaine Maxwell avait été arrêtée en juillet. Elle est depuis incarcérée au Metropolitan Detention Center de Brooklyn (New York), dans l'attente de son procès. Elle encourt jusqu'à 35 ans de prison.