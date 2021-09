Prince Andrew : Accusé de viol, le fils de la reine Elizabeth II est convoqué au tribunal...

D'après les informations relatées par l'AFP, vendredi 10 septembre 2021, le prince Andrew d'York a reçu sa convocation au tribunal dans l'affaire Epstein. Le deuxième fils de la reine Elizabeth II l'aurait reçue, le 27 août dernier, au domicile royal de Windsor pendant son séjour à Balmoral en Écosse.

À titre de rappel, le prince Andrew est accusé d'avoir "agressé sexuellement" Virginia Giuffre, mineure lors des faits, à trois reprises entre 1999 et 2002. À Londres chez Ghislaine Maxwell, une proche du défunt Jeffrey Epstein, ainsi que dans les propriétés de l'homme d'affaires (à New York et dans les îles Vierges). Des accusations qui ont été "catégoriquement" rejetées par l'homme de 61 ans. Lors d'une interview à la BBC en novembre 2019, ce dernier a d'ailleurs expliqué n'avoir "pas un seul regret pour son amitié avec [Jeffrey] Epstein ni la moindre empathie pour ses victimes." Ce qui avait créé la controverse auprès de l'opinion publique et qui avait encouragé le "fils préféré" de la reine à se retirer de la vie publique.

Mais selon d'autres documents obtenus par l'AFP, une première audience procédurale est déjà prévue ce lundi 13 septembre. Malheureusement, aucune information ne précise si le prince Andrew fera acte de présence. D'après la loi américaine, ce dernier n'a que 21 jours pour se présenter au tribunal fédéral de Manhattan. Mais comme il réside dans un pays étranger, ce délai risque d'être allongé.

Dans une déclaration partagée à People, le 9 août dernier, Virginie Giuffre a dévoilé sa plainte contre le prince Andrew. "Comme le procès le décrit en détail, j'ai été victime de la traite et agressée sexuellement par lui. Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu'il m'a fait", avait-elle déclaré. Et de conclure : "Je n'ai pas pris cette décision à la légère. En tant que mère et épouse, ma famille passe en premier – et je sais que cette action me soumettra à de nouvelles attaques de la part du prince Andrew et de ses substituts – mais je savais que si je n'ai pas poursuivi cette action, je les laisserais tomber ainsi que les victimes partout."