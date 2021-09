Diaporama Beatrice d'York, enceinte, admise à l'hôpital : le prince Andrew va-t-il sortir de sa cachette ?

1 / 21 Beatrice d'York, enceinte, admise à l'hôpital : le prince Andrew va-t-il sortir de sa cachette ?

2 / 21 Le prince Andrew, duc d'York et la princesse Beatrice d'York - Messe à la cathédrale St Paul pour le 90ème anniversaire de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Londres.





3 / 21 Le prince Andrew, duc d'York partage sa voiture avec son ex femme Sarah Ferguson, Calamity Fergie, pour rendre visite à la reine au Château de Balmoral le 7 septembre 2021.





4 / 21 La princesse Eugenie et la princesse Beatrice et leur père le prince Andrew - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016





5 / 21 Le prince Andrew, duc d'York, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





6 / 21 La princesse Béatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi assistent au tournoi de tennis de Wimbledon, le 8 juillet 2021.





7 / 21 Le prince Andrew, duc d'York et la princesse Beatrice d'York - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.





8 / 21 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.





9 / 21 Exclusif - Le prince Andrew, duc d'York, Sarah Ferguson, duchesse d'York et la princesse Beatrice d'York font une balade à cheval au château de Windsor, le 6 octobre 2018.





10 / 21 Le prince Andrew, duc d'York et la princesse Beatrice d'York - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.





11 / 21 Le prince Andrew, duc d'York partage sa voiture avec son ex femme Sarah Ferguson, Calamity Fergie, pour rendre visite à la reine au Château de Balmoral le 7 septembre 2021.





12 / 21 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.





13 / 21 Prince Andrew et la princesse Beatrice d'York - La famille royale d'Angleterre célèbre le dimanche de Pâques dans la Chapelle Saint-Georges de Windsor le 31 mars 2018.





14 / 21 Le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Sir Timothy Laurence - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





15 / 21 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.





16 / 21 La princesse Beatrice d'York (enceinte) et son mari Edoardo Mapelli Mozzi au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 8 juillet 2021.

Pregnant Princess Beatrice attends Wimbledon Championships Tennis Tournament at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 08, 2021 in London, England.

17 / 21 La princesse Beatrice d'York et la princesse Eugenie d'York - La famille royale britannique et les souverains néerlandais lors de la première journée des courses d'Ascot 2019, à Ascot, Royaume Uni, le 18 juin 2019.





18 / 21 Le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





19 / 21 La princesse Eugenie d'York, la princesse Beatrice d'York - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.





20 / 21 La princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York- La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, londres, le 8 juin 2019.