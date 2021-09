Le prince Harry imite sa grand-mère la reine à la télévision : "Oh Philip ! Qu'est-ce que tu fais ?"

Ce devait être un documentaire anniversaire pour ses 100 ans, il s'agit finalement d'un hommage posthume. Le 22 septembre 2021, la chaîne anglaise BBC One diffusera le programme Prince Philip: The Royal Family Remembers, dans lequel les membres de la famille royale rendent hommage au duc d'Edimbourg, décédé en avril dernier.

Non seulement les téléspectateurs retrouveront les quatre enfants que le défunt partageait avec la reine Elizabeth, Charles, Anne, Andrew et Edward, mais ils y verront également certains de leurs petits-enfants : Peter Phillips et sa soeur Zara Tindall, les princesses Beatrice et Eugenie, ainsi que le prince William et le prince Harry.

Bien qu'il ait officiellement quitté la Firme en début d'année 2020, pour s'installer en Californie avec Meghan Markle, le prince Harry s'est joint à cet hommage filmé le temps d'un rare témoignage personnel. Une façon peut-être de se rapprocher des siens après de longs mois de tensions liés au "Megxit"... C'est donc depuis les Etats-Unis que le duc de Sussex s'est confié sur sa relation avec son grand-père, notamment sur leur passion commune pour le pilotage. Des séquences qui ont été tournées avant et après le décès du prince Philip.

"Il faisait tout le vol lui-même, ou certainement des morceaux. Lorsque vous volez, vous n'obtenez pas un laissez-passer simplement parce que vous êtes le duc d'Édimbourg. Vous devez vraiment vous mettre au travail et prouver votre habileté, affirme le prince Harry, dans des extraits dévoilés par le Daily Mail. Mais il a également eu le privilège incroyable de prendre les commandes et de piloter des avions partout dans le monde. Je ne peux qu'imaginer ma grand-mère assise à l'arrière d'un avion en train de boire une tasse de thé, traverser des turbulences et dire 'Oh Philip ! Qu'est-ce que tu fais ?'"

Le couple le plus adorable

Dans un autre passage plus touchant, le père d'Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) a ajouté que "plus que tout", le sens de l'humour de son grand-père lui manque. "Il me manque plus pour ma grand-mère parce que je sais à quel point elle était incroyablement forte avec lui là-bas. Je sais aussi qu'elle ira bien sans lui. Les deux ensemble n'étaient que le couple le plus adorable, a commenté le Britannique de 37 ans. Pour moi, connaissant son côté taquin et sachant que derrière ce que le monde voit, il y a deux individus qui étaient très amoureux et qui, tous les deux, depuis leur plus jeune âge, ont consacré leur vie au service... C'est un lien incroyable entre deux personnes."