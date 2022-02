Prince Harry : Repéré au Super Bowl sans Meghan mais avec une autre membre de la famille royale...

Evènement sportif le plus attendu chaque année, le Super Bowl a fait rêver des millions de téléspectateurs dimanche 13 février. Et, les plus chanceux ou les plus aisés, ont pu assister au SoFi Stadium à la victoire des Rams de Los Angeles contre les Bengals de Cincinnati (23 à 20). C'était le cas du prince Harry.

Installé en Californie après avoir quitté avec grand bruit le Royaume-Uni et ses fonctions de membre senior de la famille royale, le prince Harry profite de sa nouvelle vie en toute simplicité. Grand féru de sport - notamment de rugby, domaine où sa belle-soeur Kate Middleton le remplace - le jeune homme âgé de 37 ans était ravi de pouvoir assister à cette rencontre. Dans une loge privée du stade, il a été vu masque de protection contre le coronavirus sur le visage, les yeux rivés sur la pelouse. A ses cotés, point de Meghan Markle mais une autre membre bien connue de la couronne britannique : la princesse Eugénie.

Sans doute peu friande de football américain, Meghan Markle avait peut-être préféré passer du temps avec ses enfants à la maison, elle qui est la maman d'Archie (2 ans) et Lilibet (8 mois). Et, pour son mari, la visite de sa cousine Eugénie - fille du prince Andrew - était une belle occasion de renouer des liens avec son clan, lui qui est isolé en Californie, fâché avec quasiment toute sa famille en raison de ses multiples déclarations et attaques envers la famille royale... Eugénie avait de son côté sans doute confié son fils August (1 an) à son mari Jack Brooksbank pour pouvoir se rendre au stade.