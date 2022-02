Princesse Eugenie : Son fils August a déjà 1 an ! Retour en images sur sa première année, entre joie et peine

Par Marine Corviole Rédactrice Passe ses journées à attendre une sortie de Meghan Markle, Kate Middleton (forever) et Charlene de Monaco. Sinon, elle décrypte les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars, du Festival de Cannes, mais aussi en front row des défilés, sur Instagram... Au Trivial pursuit, posez-lui une question rose !

Le moins qu'on puisse dire est que la première année du petit August a été riche en émotions... pour sa maman. Comblée par l'arrivée de son fils, et celle de sa nièce 7 mois plus tard, la princesse Eugenie a également dû faire face à un décès et aux démêlés judiciaires de son père.

Il y a un an, Eugenie d'York devenait maman pour la première fois en accueillant son fils August. Depuis, sur les réseaux sociaux, la princesse a déjà partagé plusieurs extraits de sa nouvelle vie de famille à trois, avec son petit bonhomme et son mari Jack Brooksbank. Il faut dire que la Britannique est l'un des membres de la famille royale les plus actifs sur Instagram ! Contrairement à ses cousins William et Kate, ou à son oncle le prince Charles, dont les comptes sont gérés par leurs équipes de communication, la princesse Eugenie semble publier elle-même ses contenus Instagram. Ses abonnés ont donc déjà eu droit à des photos personnelles la montrant avec son petit garçon : un premier portrait à trois il y a un an, pour dévoiler le nom du nouveau-né, la première fête des Mères de la princesse au printemps, puis la première fête des Pères pour Jack en juin ou encore le premier Halloween d'August (voir diaporama). Pour célébrer le passage à 2022, la petite soeur de la princesse Beatrice a également laissé voir une photo du baptême de son fils, célébré le 21 novembre dernier à Windsor, en même temps que celui de Lucas Tindall, le fils de sa cousine Zara (Phillips) Tindall. "Au revoir 2021. Une année qui nous a bénis avec notre garçon et a vu notre famille s'agrandir avec de nouveaux ajouts, mais aussi une année qui a pris certaines de nos lumières les plus grandes et les plus brillantes", avait-elle écrit, faisant ainsi référence au décès de son grand-père le prince Philip, survenu en avril 2021. Deux mois avant sa disparition, elle avait d'ailleurs choisi de nommer son fils August Philip Hawke en son honneur.