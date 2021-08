Princesse Eugénie : La mannequin topless surprise sur un yacht avec son mari s'exprime

Elle a voulu rétablir la vérité. Erica Pelosini était présente sur le bateau au large de Capri avec Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie d'York, avant qu'ils ne soient surpris par les paparazzi. L'ancienne mannequin, qui a été prise en photo seins nus en compagnie du trentenaire, a révélé les détails de sa journée passée à bord. Sur le bateau, il y avait aussi l'ancienne rédactrice en chef de Glamour, Rachel Zalis, aujourd'hui directrice de Casamigos, une marque de tequila dont Jack Brooksbank est l'ambassadeur et Maria Buccellati, une top model.

Au DailyMail, Erica Pelosini a déclaré regretter sa tenue très légère et a affirmé que rien ne s'était passé entre Jack Brooksbank et les femmes présentes à bord. "D'habitude, je ne suis jamais seins nus, mais mon bikini était mouillé et j'ai décidé de l'enlever. Je sais que cela n'a pas l'air bien pour Jack et sa famille. Je me suis sentie très mal pour eux quand j'ai vu les images de lui entouré de trois femmes, car son épouse n'était pas là", explique-t-elle, apparemment désolée.

L'Italienne a également profité de cette prise de parole pour pousser un coup de gueule contre ceux qui ont prêté une infidélité au gendre de Sarah Ferguson. "Les gens en ont tiré des conclusions hâtives et très blessantes. Je suis vraiment désolée si j'ai mis la princesse Eugenie et Jack dans l'embarras. Ce n'était pas approprié", a-t-elle reconnu.

Après la parution des photos compromettantes, une femme a néanmoins pris publiquement la défense de Jack Brooksbank : Sarah Ferguson ! L'ex-épouse du prince Andrew, maman de Béatrice et d'Eugénie (32 et 31 ans) lâchait lors d'un passage à la télévision le 1er août : "Jack est d'une telle intégrité. C'est juste l'une de mes personnes préférées, je l'appelle James Bond".

C'est donc ainsi que s'achève (peut-être) cet épisode rocambolesque qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour rappel, la princesse Eugénie se trouvait à Windsor auprès de son nouveau-né, August (6 mois le 9 août prochain) tandis que son mari qu'elle a épousé en octobre 2018, se prélassait au soleil en charmante compagnie.