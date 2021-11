Princesse Eugenie : Le baptême de son fils August maintenu juste après la mort d'un proche

La princesse Eugenie, devenue maman pour la première fois en février 2021 d'un petit garçon prénommé August Philip Hawke, a baptisé son bébé. Un évènement organisé en petit comité, dans un cadre privé, le 22 novembre à Windsor. Quelques jours plus tôt, elle pleurait la mort d'un proche.

Comme le rapporte le Mail Online, la cérémonie de baptême du petit August - 13e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre - a donc eu lieu à la chapelle All Saints située dans le parc du Royal Lodge à Windsor Great Park (Berkshire). La souveraine Elizabeth II, qui se ménage depuis la multiplication de problèmes de santé dont un mal de dos l'ayant contrainte à limiter ses déplacements sur le terrain, était présente et n'aurait raté ça pour rien au monde. Le bébé est le 9e arrière-petit-enfant de la monarque. Une présence réconfortante pour la princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank qui sont en deuil depuis quelques jours.

Le couple a appris la mort de George Brooksbank, le père de Jack, emporté à 72 ans. "George a été admis à l'hôpital après avoir contracté le Covid [en avril 2020, NDLR] et n'a plus été le même après cela. Il se sentait mal depuis un certain temps. Cela a été un moment très dur à vivre pour Jack que de perdre son père juste avant le baptême", a confié un proche anonyme. Une autre source a déclaré que c'était toutefois "un miracle" que George survive au virus l'an dernier car il avait passé cinq semaines sous respirateur et qu'il avait ainsi eu le temps de voir la naissance d'August.

Lors de cette cérémonie à Windsor, la reine a aussi assisté par la même occasion au baptême de son autre arrière-petit-fils, Lucas Tindall, le fils de Zara et Mike Tindall. A 95 ans, la souveraine aura eu l'immense joie de voir son clan grandir et assurer le futur de la couronne britannique.