Elizabeth II réapparait à Windsor : débout, sans aide, après un problème au dos

La reine Elizabeth II d'Angleterre reprend doucement ses activités. La monarque, qui a exceptionnellement raté la cérémonie du Remembrance Sunday à Londres pour cause de mal de dos, a reçu de la visite au château de Windsor.

Ce 17 novembre 2021, la reine a donc reçu en audience Sir Nick Carter, Chef d'état-major de la Défense. Il s'agissait ainsi de sa première apparition publique depuis son absence à la cérémonie officielle de dimanche dernier. "Sa Majesté a reçu le général Sir Nicholas Carter au château de Windsor aujourd'hui", a sobrement indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué. Sur des images de la rencontre, on peut ainsi voir qu'Elizabeth II se tient debout, sans aucune aide, vêtue d'une robe à fleurs. De quoi rassurer les Britanniques, inquiets de l'état de santé de la reine, qui a annulé plusieurs engagements ces dernières semaines, comme sa participation à la COP26 (où elle a toutefois adressé un message vidéo) ?

Avec le militaire en uniforme, qui s'apprête à quitter son poste, ils ont notamment évoqué le temps qui passe... Alors que Nick Carter se disait étonné lui-même de sa longévité à son poste - huit ans -, la reine a répondu du tac au tac : "Je suppose que quand on est à un tel poste, il est plus facile de continuer, n'est-ce pas ?" Des propos qui font sourire puisqu'Elizabeth II, sur le trône depuis 1952, n'a visiblement jamais songé à abdiquer au profit de son fils prince Charles alors même que sa santé est logiquement déclinante.

La veille de cette rencontre, la reine avait renoncé à participer au Synode général, l'assemblée nationale de l'Église d'Angleterre. C'est son fils le prince Edward qui y était allé à sa place. Dans un texte rédigé par la souverain et lu par son fils, elle déclarait alors : "Il est difficile de croire que cela fait plus de 50 ans que le prince Philip et moi-même avons assisté à la toute première réunion du Synode général (...) Aucun d'entre nous ne peut ralentir le passage du temps." De quoi préparer doucement les Britanniques à son départ...