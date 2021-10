Elizabeth II affaiblie : la famille royale prend une décision après son hospitalisation

La reine a peut-être une santé de fer, mais le palais préfère tout de même prendre les devants. A en croire les informations du Telegraph publiées le 23 octobre 2021, la famille royale revoit son organisation suite à la récente hospitalisation d'Elizabeth II et l'annulation d'un voyage officiel prévu en Irlande du Nord. Même si la souveraine de 95 ans est de retour chez elle, au château de Windsor, d'où elle a repris des engagements peu fatigants, une décision a été prise concernant ses prochains déplacements.

Des sources du Telegraph affirment qu'Elizabeth II n'effectuera plus d'engagement seule et qu'elle sera désormais accompagnée d'un membre senior de la famille royale. Ainsi, si un autre problème de santé survient, elle pourra se rétracter jusqu'au dernier moment sans que tout le déplacement soit annulé pour autant. Parmi les membres de sa famille concernés, on pense bien sûr à son héritier le prince Charles et son épouse Camilla, mais aussi au prince William et Kate Middleton.

Le prince Edward et sa femme Sophie de Wessex, de même que la princesse Anne, pourront également être appelés à la rescousse plus ponctuellement, eux qui accompagnent déjà ponctuellement la reine pour certains événements. En revanche, le décrié prince Andrew, toujours en retrait de la vie publique, devrait rester à l'écart. Contacté par le Telegraph, le palais de Buckingham s'est refusé à tout commentaire sur cette nouvelle organisation.

Il faut dire que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Elizabeth II, qui a non seulement assisté impuissante au Brexit, avant de devoir faire face à la crise sanitaire et au départ précipité de son petit-fils chéri le prince Harry pour la Californie. Comme si ce n'était pas assez, elle a perdu son mari le prince Philip en avril dernier... Désormais, elle doit se soucier des démêlés judiciaires de son fils le prince Andrew, accusé d'abus sexuels sur mineur outre-Atlantique.