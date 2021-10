Diaporama Elizabeth II affaiblie : la famille royale prend une décision après son hospitalisation

La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne arrivent à un service d'action de grâce à l'abbaye de Westminster pour marquer le centenaire de la Royal British Legion, à Londres.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, arrivent au Parlement écossais à Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni, le 2 octobre 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, au Parlement écossais à Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni, le 2 octobre 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince William, duc de Cambridge, assistent à la cérémonie des clés devant le palais d'Holyroodhouse à Edimbourg, moment où la souveraine se voit remettre les clés de la ville. Cet événement marque le début la semaine de Holyrood, que la reine consacre chaque année à l'Ecosse. Le 28 juin 2021.

La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.