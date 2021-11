Kate Middleton austère et tendue : elle fait grise mine en l'absence de la reine

Ce dimanche 14 novembre 2021 à Londres s'est déroulé le célèbre Remembrance Sunday, un évènement annuel - qui prend place chaque deuxième dimanche du mois de novembre - qui salue la contribution des militaires et des femmes militaires durant les deux guerres mondiales. Une cérémonie solennelle à laquelle était présente la famille royale britannique, à l'exception d'Elizabeth II .

Placée au troisième balcon du ministère des Affaires étrangères, Kate Middleton était placée au centre aux côtés de l'épouse du prince Charles, Camilla Parker Bowles ainsi que de Sophie de Wessex. Pour cet événement d'envergure, la duchesse de Cambridge était vêtue d'une veste militaire noire au col blanc, griffée Alexander McQueen, accessoirisé par de quelques fleurs rouges sur le côté gauche, d'un grand chapeau noir et de boucles d'oreilles en diamants et perles. Depuis le balcon, cette dernière regardait son époux, le prince William ainsi que le prince Charles déposant des couronnes au mémorial de guerre de Whitehall. Peu avant 11 heures, la mère de George (8 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (3 ans) a partagé quelques mots avec Camilla Parker Knowles et la comtesse de Wessex avant d'afficher une mine à la fois respectueuse mais également tendue (voir diaporama). Une moue plutôt inhabituelle pour cette dernière.

Elizabeth II, déçue par son absence

Jusqu'à présent déterminée à assister à la cérémonie de Remembrance Sunday, Elizabeth II a cependant dû faire faux bon à la dernière minute. Sur conseil des médecins, la monarque a dû renoncer à son déplacement suite à sa santé encore fragile. Pour rappel, cette dernière n'a manqué que six autres cérémonies du cénotaphe au cours de son long règne. La dernière fois qu'elle était absente c'était en 1999.

"La reine, s'étant fait mal au dos, a décidé qu'elle ne pourra pas assister au service du Dimanche du Souvenir d'aujourd'hui au Cénotaphe. Sa Majesté est déçue de manquer la cérémonie", a indiqué le palais de Buckingham Palace, ce dimanche, dans un communiqué rapporté par l'AFP. Il faut dire que cette cérémonie est très importante pour la reine puisque durant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi en tant que chauffeur et mécanicienne de l'armée.