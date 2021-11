Diaporama Princesse Eugenie : Le baptême de son fils August maintenu juste après la mort d'un proche

La princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank se rendent au baptême de leur fils August à la All Saints Chapel de Windsor

La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre.

4 / 14

Illustration - The Royal Chapel of All Saints à Windsor