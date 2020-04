Princesse Eugenie : Son beau-père en soins intensifs à cause du coronavirus

Alors que le Royaume-Uni accuse du retard dans la lutte contre le coronavirus, les victimes de la maladie s'accumulent. La princesse Eugenie, petite-fille de la reine Elizabeth II, se fait actuellement un sang d'encre pour son beau-père, George Brooksbank.

Comme le rapporte le site spécialisé dans les têtes couronnées Royal Central, le père de son mari Jack Brooksbank a donc été admis en urgence dans une unité de soins intensifs d'un hôpital britannique. Âgé de 71 ans, George Brooksbank a été testé positif au coronavirus. Il est "dans un état sérieux mais dans une condition stable", a appris le site. Quant à son épouse de 66 ans, Nicola Brooksbank, elle aussi testée positive, elle est contrainte à s'isoler et se confiner dans sa résidence avec interdiction de sortir.

Un proche de la princesse Eugenie et de son mari Jack - le couple s'est marié avec faste en octobre 2018 - a pris la parole pour décrire leur état d'esprit. "C'est un moment très traumatisant pour Jack et Eugenie. George a été très malade mais toute la famille se relaie pour apporter de l'aide et du soutien", a-t-il fait savoir. "Ils sont extrêmement reconnaissants pour l'excellent traitement que reçoit George. Ils pensent aussi à toutes les autres familles qui sont touchées de la même manière ce moment", a ajouté un autre proche.

Pour l'heure on ne sait pas à quand remonte la dernière rencontre entre Jack Brooksbank, la princesse Eugenie - dixième dans l'ordre de succession au trône britannique , derrière sa soeur Beatrice et leur père le prince Andrew - et George Brooksbank. Nul doute que la princesse sera rapidement testée...

La famille royale a récemment eu une belle frayeur en apprenant que le prince Charles, premier héritier de la couronne, avait été testé positif au Covid-19. Heureusement, le fils d'Elizabeth II est déjà remis sur pied. Quant à la reine, elle est isolée dans son château de Windsor pour une durée inconnue.