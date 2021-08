Harry et Meghan gênés par une drôle d'odeur : une plantation de cannabis rend fou le voisinage !

Les choses semblaient s'être apaisées depuis quelques mois pour le prince Harry et sa compagne Meghan Markle. Les deux amoureux viennent d'avoir leur deuxième enfant, la petite Lilibet, née en juin dernier, et ils vivent désormais à Los Angeles avec Archie au milieu des célébrités hollywoodiennes. Mais depuis qu'ils ont décidé d'emménager dans le quartier de Montecito, un petit problème, qui peut vite devenir pénible, les gêne au quotidien. En effet, comme le rapporte le Mirror, des voisins du couple se sont plaints de l'odeur émanant d'une usine de cannabis située à seulement quelques kilomètres de leur magnifique maison.

Il faut souvent y réfléchir à plusieurs fois avant de s'installer dans un nouveau quartier et le frère de William ne savait peut-être pas qu'à seulement quelques minutes de chez eux, une énorme usine de production de cannabis était installée. Une production qui semble-t-il incommode particulièrement le voisinage puisque selon les informations du média britannique, ces derniers auraient porté plaintes contre la société chargée de ces hangars à cannabis afin qu'ils atténuent l'odeur. Une plainte bien reçue puisque la compagnie a indiqué qu'elle allait installée des "systèmes de contrôle des odeurs".

Une odeur si forte qu'il est difficile de conduire !

Une odeur apparemment très forte puisque selon un habitant interrogé par le Mirror, l'odeur est tellement forte et terrible qu'il a été contraint de s'arrêter sur le bas-côté alors qu'il était au volant ! Sachant cela, on imagine que le duc et la duchesse du Sussex doivent probablement ressentir quelques effluves puisqu'ils se trouvent à une dizaine de minutes en voiture des plans de cannabis.