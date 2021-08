Diaporama Harry et Meghan gênés par une drôle d'odeur : une plantation de cannabis rend fou le voisinage !

1 / 12 Harry et Meghan gênés par une drôle d'odeur : une plantation de cannabis rend fou le voisinage !

2 / 12 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la résidence de l'ambassadeur à Cape Town, lors de leur visite en Afrique du Sud.

3 / 12 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, visitent le quartier de Bo Kaap dit "Cape Malay" au Cap, Afrique du Sud, le 23 septembre 2019. lors d'une visite officielle du couple en Afrique du Sud. Pendant plus de cent ans, différentes communautés ont cohabité dans ce quartier. Le district est devenu réputé pour sa culture, sa musique et sa cuisine dynamiques. En 1966, le gouvernement a déclaré le district 6 réservé aux Blancs et plus de 60 000 habitants ont été déplacés de force et transférés dans le canton de Cape Flats. Le couple a aussi visité le musée du district six (District Six Museum).

4 / 12 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex rencontrent les membres de "Waves for Change" un organisme de bienfaisance qui travaille avec les surfeurs locaux sur la plage de Monwabisi au Cap lors de leur 2ème journée en Afrique du Sud, le 24 septembre 2019.

8 / 12 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, entament leur première journée de voyage en Afrique du Sud lors d'une visite à Nyanga au Cap, Afrique du Sud, le 23 septembre 2019. Leur premier rendez-vous en Afrique du Sud est une initiative du Justice Desk de Nyanga. Cette ONG enseigne aux enfants leurs droits et leur sécurité. Elle propose des cours d'auto-défense et une formation à l'autonomie des femmes pour les jeunes filles de la communauté. Le Justice Desk est soutenu par le Queen's Commonwealth Trust dont le duc de Sussex est président et la duchesse vice-présidente. Jusque là, le bureau a aidé environ 35 000 personnes. Le duc et la duchesse ont fait le tour à pied des diverses activités proposées par le Justice Desk.

