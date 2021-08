Meghan Markle absente et distante : la famille royale est ravie !

La famille royale n'a pas fini de régler ses comptes avec Meghan Markle ! Selon Omid Scobie et Carolyn Durant, auteurs de la biographie du prince Harry et de son épouse, intitulée Finding Freedom, certaines personnes ont toujours une dent contre l'Américaine. Plusieurs membres de la famille royale se seraient réjouis de l'absence de Meghan Markle aux funérailles du prince Philip. En effet, en avril dernier, le prince Harry avait fait le déplacement seul depuis Los Angeles, où il habite désormais avec femme et enfants.

La raison avancée de ce voyage en solo était, bien évidemment, la grossesse de la Duchesse de Sussex, alors enceinte de sa fille Lilibet. Mais d'après les écrivains, il n'en serait rien ! "Certains membres du clan Windsor ne voulaient pas qu'elle fasse une scène et étaient très contents qu'elle ne soit pas venue", peut-on lire dans la nouvelle édition de l'ouvrage, qui paraîtra le 31 août prochain. Une date qui n'a rien d'anodine car ce sera l'anniversaire de la mort de Lady Diana.

Autre information relayée par la biographie : le prince Harry n'a pas pu faire ses adieux à son grand-père comme il le souhaitait. Le Duc de Sussex aurait acheté une gerbe de fleurs, qu'il voulait déposer sur le tombeau du prince Philip durant le service funéraire. Mais comme nous en informe Omid Scobie et Carolyn Durant, la couronne fleurie est restée dans sa boîte ! Oubli ou refus de la famille royale ? Le mystère plane.

L'enterrement du prince Philip n'est pas le seul évènement auquel la maman d'Archie et de Lilibet (2 ans et 3 mois) n'a pas assisté. Elle ne s'était pas rendue à Kensington Palace pour l'inauguration de la statue de Lady Di, préférant rester auprès de son nouveau-né et de son fils.