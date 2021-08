Meghan et Harry : Où sera baptisée leur fille Lilibet ?

Serait-ce la fin du suspens ? Meghan Markle et le prince Harry auraient pris leur décision, après des semaines entières de spéculations en tout genre concernant le baptême de leur fille. Le petit-fils de la reine Elizabeth II et son épouse auraient décidé que le baptême de Lilibet Diana se tiendrait loin du château de Windsor, aux Etats-Unis. Une nouvelle qui n'a rien de surprenant, vu les tensions qui persistent entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex. D'après les dires d'un expert royal, les parents d'Archie (2 ans) auraient choisi de faire "les choses à leur manière" concernant le baptême de leur Lilibet.

"Il semble certain que son baptême se fera dans l'État d'origine de Meghan et en secret, mais sans la controverse qui avait entouré le baptême d'Archie", a-t-il avancé dans les colonnes de l'Express UK. La cérémonie religieuse de Lilibet Diana, née le 7 juin dernier à Santa Barbara, est l'objet de divers débats. Certains arguent même que Meghan Markle (40 ans) et le prince Harry (36 ans) finiront par ne pas la baptiser... (ce qui semble peu probable) Peut-être que le couple préférera une fête intime avec des invités triés sur le volet, comme ce fut le cas pour le baptême de leur fils, en juillet 2019.

Depuis sa naissance, Lilibet-Diana est au centre de toutes les attentions et les faits et gestes de sa famille très sont surveillés. Récemment, c'est l'apparition de son nom sur la liste de succession qui a fait beaucoup de bruit.

En effet, le site internet de la famille royal n'a pas été rectifié : il a fallu attendre des semaines après la naissance de la petite soeur d'Archie pour qu'elle puisse enfin apparaître dans l'ordre de succession au trône. Idem pour Meghan Markle. L'ex-star de la série Suits qui se consacre désormais à la philanthropie, a dû patienter pour que son profil soit mis à jour sur le site officiel de la famille royale et qu'il mentionne enfin la naissance de son deuxième enfant.