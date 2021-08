Meghan Markle toujours furieuse : pour ses 40 ans son père lui fait un cadeau, elle l'ignore royalement

La relation entre Meghan Markle et son père semble ne pas s'arranger au fur et à mesure du temps. Lors d'une interview accordée au tabloïd américain TMZ, samedi 7 août 2021, Thomas Markle a révélé avoir préparé un cadeau pour les 40 ans de sa fille (le 4 août dernier). Une attention attendrissante à laquelle il est resté sans réponse...

Lors de son entrevue, le père de l'épouse du prince Harry a expliqué avoir acheté et fait livrer un gros bouquet de roses accompagné d'une carte souhaitant "un joyeux anniversaire et des jours heureux" à sa fille. Une attention toute particulière a même été faite lors de l'élaboration de ce cadeau puisque l'homme de 77 ans, avec qui elle est en froid, a minutieusement glissé deux roses jaunes au centre du bouquet pour faire un petit clin d'oeil à ses petits-enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (née le 4 juin dernier). Un joli geste qui n'a visiblement pas trouvé grâce aux yeux de sa fille puisque, comme il l'a partagé au média, elle ne l'a pas remercié.

Il est prêt à tout pour voir ses petits-enfants

Durant son interview, Thomas Markle a également rappelé à quel point il aimerait beaucoup faire partie de la vie de ses derniers puisqu'à ses yeux, ils n'ont pas assez de famille aux États-Unis. En froid avec sa fille, depuis qu'il a pris part à une fausse paparazzade et manqué son mariage royal avec le prince Harry, l'homme aujourd'hui installé au Mexique avait déjà exprimé son envie de voir ses petits-enfants.

Sur FoxNews, le 22 juillet dernier, il avait même menacé de traîner sa fille devant le tribunal... "Nous ne devrions pas punir [Lili] pour le mauvais comportement de Meghan et Harry, avait-il affirmé. Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne sont pas politisés. Ils ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils font aussi partie de la famille royale et ont droit aux mêmes droits que n'importe quel autre membre (...). Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche."