Lilibet : Meghan Markle vient-elle de dévoiler la première photo de sa fille ?

Deux mois jour pour jour après la naissance de sa fille, Meghan Markle est réapparue. Ce 4 août 2021, à l'occasion de ses 40 ans, la duchesse de Sussex a dévoilé une nouvelle vidéo humoristique sur le site de sa fondation Archewell. Un clip filmé depuis le bureau de sa luxueuse villa de Santa Barbara, en collaboration avec la comédienne américaine Melissa McCarthy. Non seulement les internautes ont pu reconnaître le prince Harry faisant le clown au second plan, mais ils ont également pu découvrir quelques nouvelles photos de famille...

Au début de la vidéo, on peut apercevoir plusieurs clichés encadrés et exposés sur le bureau de Meghan Markle : un premier portrait semble mettre en avant son fils Archie (2 ans). Un autre cadre affiche trois photos en noir et blanc : sur celle du milieu, on peut reconnaître le prince Harry embrassant un bébé sur le front (voir diaporama). Serait-ce la toute première photo de leur fille Lilibet, née le 4 juin dernier ? Rien n'est moins sur. Aucune image du bébé, né à Santa Barbara, n'a encore été dévoilée au public.

A défaut d'avoir une image nette de la petite Lili, les internautes ont pu découvrir une Meghan Markle rayonnante, à l'aube de ses 40 ans. En tenue décontractée, avec de nouveaux colliers personnalisés en hommage à Archie et Lilibet, l'Américaine a mis ses talents d'ancienne actrice à profit pour cette vidéo lançant sa nouvelle initiative : le projet 40 x 40, pour lequel a demandé à 40 de ses amis (artistes, athlètes, activistes...) de donner 40 minutes de leur temps pour aider une femme désireuse de retrouver un travail : la chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Gregoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore la styliste Stella McCartney ont notamment accepté de jouer le jeu.

Depuis qu'elle a officiellement quitté la monarchie britannique avec Harry, en début d'année 2020, Meghan Markle a lancé plusieurs projets, sa fondation d'abord, mais aussi ses premiers programmes audiovisuels avec Netflix et Spotify, ou encore un livre pour enfants. De son côté, son mari prépare la publication de ses mémoires pour l'année prochaine. Un ouvrage qui pourrait bien compliquer les relations déjà délicates du couple avec la famille royale. Pour autant, le prince William et Kate Middleton, la reine Elizabeth et le prince Charles, n'ont pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à Meghan Markle sur les réseaux sociaux.