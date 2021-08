Meghan Markle : La famille royale répare enfin une erreur de taille

Meghan Markle peut se réjouir : le site officiel de la famille royale vient enfin de mettre à jour ses informations à propos de son statut de mère . Depuis la naissance de sa fille Lilibet-Diana, née le 4 juin dernier à l'hôpital de Santa Barbara, la duchesse de Sussex y était décrite comme la mère d'un enfant seulement, son petit Archie, 2 ans. Mais l'erreur a enfin pu être rectifiée, après une longue attente de deux mois !

Désormais, sur le profil de l'actrice américaine , qui a fêté ses 40 ans au début du mois d'août, on peut lire : "La Duchesse de Sussex, née Rachel Meghan Markle, a épousé le prince Harry en la chapelle Saint-Georges de Windsor, en mai 2018. Le Duc et la Duchesse ont deux enfants, Archie Mounbatten-Windsor et Lilibet Mountbatten-Windsor."

Ce n'est pas la première fois qu'une mise à jour concernant les informations en lien avec le nouveau-né se fait attendre. En effet, le site web de la famille royale avait inscrit le nom de la fille du prince Harry sur la liste de succession, plus d'un mois après sa naissance ! Pour rappel, la petite Lilibet est huitième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, derrière son grand frère Archie, son père, son oncle, le prince William, ses cousins et cousines George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) et son grand-père le prince Charles.

Ce détail, comme tous les autres concernant l'actrice et activiste, a son importance. Depuis qu'elle a décidé de se déménager aux Etats-Unis avec le prince Harry et qu'elle a accusé sa belle-famille de racisme dans un lon entretien explosif avec Oprah Winfrey, Meghan Markle n'est pas à l'abri de piques de leur part.