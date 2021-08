Meghan Markle : Apparition surprise, la première depuis la naissance de Lilibet

En voilà une apparition que l'on attendait plus ! Ce mercredi 4 août 2021, à l'occasion de ses 40 ans, Meghan Markle est sortie du silence. Sur le site de la fondation Archewell, qu'elle gère avec son mari le prince Harry depuis qu'ils ont quitté la monarchie britannique, la duchesse de Sussex a lancé une nouvelle initiative de bienfaisance. Un projet qu'elle a présenté en vidéo, en mettant ses talents d'ancienne actrice à profit ! Il s'agit là de la toute première apparition de l'Américaine depuis qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, la petite Lilibet, née le 4 juin dernier.

La mère d'Archie (2 ans) et Lilibet (2 mois) a inauguré le projet 40 x 40, en jouant dans une vidéo humoristique réalisée avec sa copine comédienne Melissa McCarthy. Un clip réalisé depuis le bureau de sa luxueuse villa de Santa Barbara, avec le prince Harry en fond, faisant le clown. "En réfléchissant à mon 40e anniversaire et aux nombreuses choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je suis frappée par le fait que le TEMPS EST PARMI NOS PLUS GRANDS ET PLUS ESSENTIELS DES CADEAUX : passer du temps avec nos proches, du temps à faire les choses que nous aimons, du temps passé à apprendre, à rire, à grandir, et le temps sacré que nous avons sur cette terre. Parmi les dons de temps les plus précieux, il y a aussi le temps passé au service des autres sachant qu'il peut contribuer à un changement incroyable. Sur ce dernier point, et avec mon 40e tour du soleil en tête, cela m'a fait me demander : que se passerait-il si nous nous consacrions tous 40 minutes à aider quelqu'un d'autre ou à encadrer quelqu'un dans le besoin ? Et puis que se passerait-il si nous demandions à nos amis de faire de même ?"

Tout sourire dans son ensemble blanc et camel, son chien Guy paisiblement endormi à côté d'elle, Meghan Markle explique avoir demandé à 40 de ses amis (artistes, athlètes, activistes...) de donner 40 minutes de leur temps pour une femme désireuse de retrouver un travail : la chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Gregoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore la styliste Stella McCartney ont notamment accepté l'invitation de la duchesse.

Depuis qu'elle a officiellement quitté la monarchie britannique avec Harry, en début d'année 2020, Meghan Markle a lancé plusieurs projets, sa fondation d'abord, mais aussi ses premiers programmes audiovisuels avec Netflix et Spotify, ou encore un livre pour enfants. De son côté, son mari prépare la publication de ses mémoires pour l'année prochaine. Un ouvrage qui pourrait bien compliquer les relations déjà délicates du couple avec la famille royale. Pour autant, le prince William et Kate Middleton, la reine Elizabeth et le prince Charles, n'ont pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à Meghan Markle sur les réseaux sociaux.