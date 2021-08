Kate Middleton : Nouvelle photo bucolique de la princesse Charlotte

15 photos

Samedi 7 août 2021, Kate Middleton et le prince William ont partagé un tendre cliché de la princesse Charlotte. Une adorable et nouvelle publication de leur fille qui accompagne une démarche caritative. La duchesse et son époux en ont dit un peu plus.

Ce samedi 7 août 2021 sur Twitter et Instagram, Kate Middleton et le prince William ont partagé un tendre cliché de leur fille Charlotte (6 ans). Une adorable attention de la part de la duchesse de Cambridge qui a publié cette photographie afin de montrer tout son soutien pour l'association Big Butterfly Count qui lutte en faveur de la préservation des papillons. Dans la série de photographies, prises par la mère de famille de 39 ans - récemment cas contact du Covid-19 -, les internautes peuvent découvrir Charlotte de Cambridge tenir délicatement entre ses mains un petit papillon. Un moment tendre et bucolique. "Nous voulions partager ces magnifiques papillons Peacock et Red Admiral dans le cadre de l'initiative Big #ButterflyCount qui se déroule à travers le Royaume-Uni", a ainsi partagé celle qui est aussi la mère de Louis (3 ans) en légende. Sans oublier d'encourager tout le monde "à recenser ces incroyables créatures car non seulement ce sont de belles créatures à côtoyer, mais elles sont également extrêmement importantes." Fervents défenseurs de la cause animale, Kate et William avaient déjà partagé leur intérêt pour les papillons lors du premier anniversaire du prince George (aujourd'hui âgé de 8 ans). À l'époque, ils avaient amené leur jeune garçon au Natural History Museum afin de découvrir une exposition portant sur les papillons sensationnels.

Kate Middleton bientôt exposée au musée Photographe aguerrie, Kate Middleton ne rate jamais une occasion de partager des clichés de ses proches sur les réseaux sociaux. Une passion pour la photographie qu'elle exploite pour capturer de jolis moments en famille, mais également pour sensibiliser les internautes sur des sujets d'actualité. Pour preuve le 27 janvier 2020 - à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste - l'épouse du prince William avait partagé des clichés pris durant sa rencontre avec Steven Frank et Yvonne Bernstein, deux survivants de la Shoah. Des moments riches en émotion capturés par cette dernière qui vont être exposés à l'Imperial War Museum de Londres. Les photographies prises par Kate Middleton seront dévoilées au public au cours d'une exposition présentant près de 75 portraits de survivants de l'Holocauste. Une nouvelle que la duchesse de Cambridge avait fièrement partagée sur la Toile.