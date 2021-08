Meghan Markle et Harry blacklistés pour les 60 ans d'Obama ? "Elle voulait désespérément être invitée"

Même quand on est duchesse de Sussex, ne pas être invité à LA fête d'anniversaire de l'année fait mal au coeur. Si l'on en croit la biographe du prince Harry, citée par le Sun, Meghan Markle aurait "désespérément voulu" prendre part aux 60 ans de Barack Obama, organisés en grande pompe le 7 août 2021. Seulement voilà, l'ancienne actrice et son mari n'auraient jamais figuré sur la liste des invités, pourtant XXL !

George et Amal Clooney, Bradley Cooper, Jay-Z et Beyoncé, Alicia Keys, Tom Hanks, John Legend et Chrissy Teigen, Steven Spielberg, et même l'animatrice télé Gayle King, amie proche de Meghan Markle, auraient tous été invités. Pas moins de 475 convives auraient reçu leur carton d'invitation pour le grand week-end d'anniversaire très privé donné le week-end dernier dans la maison de vacances que l'ancien président des Etats-Unis possède sur l'île huppée de Martha's Vineyard, non loin de Boston (Massachusetts).

Le site américain Page Six a expliqué que le prince Harry et Meghan Markle n'avaient jamais prévu d'y prendre part puisque ce même week-end, la duchesse de Sussex prévoyait sa propre fête d'anniversaire pour ses 40 ans (elle est née un 4 août, comme l'ancien président). "On m'a dit qu'en dépit du fait qu'elle n'avait pas pu y assister, Meghan voulait désespérément être l'invitée spéciale de la soirée incroyable d'Obama. Mais le fait est que Harry et Meghan n'ont même jamais été sur la liste d'origine", a rapporté la biographe Angela Levin.

Ils ne seront plus aussi copains qu'avant

Plutôt complices avec Harry lors de leur diverses rencontres, aussi bien en 2013 à la Maison Blanche, qu'en 2016 au palais de Kensington, ou encore en 2017 lors des Invictus Games de Toronto (voir diaporama), Barack et Michelle Obama auraient finalement pris leurs distances avec les Sussex, par respect pour la reine Elizabeth, suite à leur départ fracassant de la monarchie britannique. Une source du Daily Telegraph avance que le couple Obama n'aurait pas apprécié de voir Harry et Meghan Markle ouvertement critiquer leur propre famille lors de leur interview avec Oprah Winfrey. "Ils resteront peut-être dans les parages, mais ils ne seront plus aussi copains qu'avant", a ajouté Angela Levin.

De plus, voir le prince Harry et Meghan Markle les imiter, que ce soit en lançant leur propre fondation, en donnant des conférences VIP, en signant un contrat avec Netflix ou en publiant leurs mémoires avec la même maison d'édition, agacerait quelque peu l'ancien couple présidentiel. Pour ses 40 ans, la duchesse de Sussex a d'ailleurs lancé une initiative très similaire à celle imaginée par Barack Obama pour ses 60 ans, puisqu'elle a appelé ses célèbres amis à donner 40 minutes de leur temps pour aider des femmes sans emploi. Un projet notamment soutenu par l'ancienne First Lady et candidate Hillary Clinton. De son côté, l'ex-chef d'Etat a proposé des dons à hauteur de 60 ou 6 dollars à une oeuvre de charité. Meghan Markle aurait même des ambitions politiques, du côté des démocrates, pour l'avenir...