Diaporama Meghan Markle et Harry blacklistés pour les 60 ans d'Obama ? "Elle voulait désespérément être invitée"

1 / 23 Meghan Markle et Harry blacklistés pour les 60 ans d'Obama ? "Elle voulait désespérément être invitée"

2 / 23 Meghan Markle fait une apparition surprise en vidéo, depuis sa villa de Santa Barbara, à l'occasion de ses 40 ans.

3 / 23 Le prince Harry et Barack Obama dans les tribunes des Invictus Games 2017 à Toronto, le 29 septembre 2017.

4 / 23 Joe Biden, Jill Biden, Barack Obama et le prince Harry dans les tribunes des Invictus Games 2017 à Toronto, le 29 septembre 2017.

5 / 23 Meghan Markle fait une apparition surprise en vidéo, depuis sa villa de Santa Barbara, à l'occasion de ses 40 ans. Le 4 août 2021

8 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg reçoivent le président américain Barack Obama et sa femme la première dame Michelle Obama dans la salle Oak au palais de Windsor, le 22 avril 2016 pour un déjeuner privé.

9 / 23 Le prince Harry, Barack Obama et sa femme MichelleObama, Le prince William, duc de Cambridge et sa femme Kate Middleton, duchesse de Cambrige - Le prince William et Kate Middleton reçoivent Barack Obama et sa femme pour un dîner privé dans leur résidence de Kensington à Londres le 22 Avril 2016.

12 / 23 Le prince William, duc de Cambridge et sa femme Kate Middleton, duchesse de Cambrige reçoivent Barack Obama et sa femme Michelle pour un dîner privé dans leur résidence de Kensington en présence du prince Harry à Londres le 22 avril 2016

13 / 23 La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

14 / 23 Meghan Markle (enceinte de sa fille Lilibet) et le prince Harry lors de leur interview avec Oprah Winfrey, diffusée en mars 2021 sur la chaîne américaine CBS.

15 / 23 Le prince Harry et Michelle Obama - Cérémonie d'ouverture des Invictus Games à Orlando. Le 8 mai 2016

17 / 23 Barack Obama pose avec le prince Harry après un meeting au Kensington Palace le 27 mai 2017

18 / 23 Le prince Harry d'Angleterre reçoit la première dame des Etats-Unis Michelle Obama pour prendre le thé et discuter de l'opération "Let Girls Learn" et venir en soutien aux vétérans au palais de Kensington à Londres, le 16 juin 2015.

19 / 23 Meghan Markle et le prince Harry - Extraits de l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey et diffusée sur Apple TV au printemps 2021, juste avant la naissance de leur fille Lilibet.

20 / 23 Le prince Harry à la Maison Blanche en 2013 en compagnie de Michelle Obama et Jill Biden.

21 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit !" à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children" à Los Angeles. Le 6 mai 2020.

22 / 23 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.