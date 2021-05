Prince Harry s'est fait un ami très célèbre dans son chic quartier

Qui a dit que Meghan et Harry étaient devenus des pestiférés ? Véritables parias auprès de la famille royale depuis la fameuse interview donnée à Oprah Winfrey le 7 mars dernier et les allégations de racisme à l'encontre de certains de ses membres, le couple s'est aussi fait des amis en Californie. Installés depuis juillet 2020 dans une superbe demeure située à Montecito, dans le chicissime comté de Santa Barbara à Los Angeles, le duc et la duchesse de Sussex semblent avoir retrouvé le sourire !

Avec un nombre de stars au kilomètre carré impressionnant, il n'est pas étonnant que Meghan et Harry côtoient souvent des vedettes bien connues et d'après le petit frère du prince William en personne, invité dans l'émission The Armchair Expert du comédien Dax Shepard, il s'est lié d'amitié avec un acteur très réputé ! "Il y a tout juste deux jours, Orlando Bloom m'a envoyé un message parce qu'il habite juste en bas de la rue et on est resté en contact à cause des paparazzi", a-t-il révélé au cours du podcast où il a également dévoilé une drôle d'anecdote sur ses débuts avec Meghan Markle.

Entre stars, on se sert les coudes

Le père du petit Archie (2 ans), qui attend un deuxième enfant très prochainement, en a dit un peu plus sur la raison du message d'Orlando Bloom et cette étrange histoire de paparazzi : "Il m'a envoyé une photo prise par ses gardes de sécurité d'un mec aux cheveux longs avec un bonnet, des écouteurs et un énorme appareil photo, à l'arrière de son 4x4 aux vitres teintées". L'acteur a donc souhaité avertir le prince Harry de se méfier puisque l'homme était en train de prendre des photos de l'acteur et de sa fiancée Katy Perry avec leur petite fille, née en août 2020. "Comment peut-on trouver ça normal ? Comment peut-on l'accepter ?", a déploré le fils du prince Charles, à qui il a récemment envoyé une petite pique.

Les relations de voisinage semblent donc au beau fixe entre les deux couples stars, comme vient de le confirmer Harry. En attendant la naissance de leur fille, dont le futur prénom suscite déjà beaucoup d'intérêt, Meghan et Harry se sont parfaitement intégrés à leur nouvelle vie dans la Cité des anges.