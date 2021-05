Le prince Harry au top en Californie : ce qui a véritablement changé chez lui depuis le Megxit

Malgré les retombées négatives provoquées par son départ de la monarchie, le prince Harry serait enfin heureux en Californie. Bien que sa décision l'ait grandement éloigné de sa famille, physiquement et humainement, le duc de Sussex ne regretterait en rien ce changement de vie, initié il y a maintenant plus d'un an avec son épouse Meghan Markle. Du moins, c'est ce qu'affirme son amie Bryony Gordon, journaliste et auteure de 40 ans, qui avait eu l'occasion de l'interviewer en 2017 pour parler santé mentale, le temps d'un podcast.

"La colère du passé a disparu, et elle a été remplacée par un sens du but. La Californie n'est pas seulement la maison physique de Harry pour le moment - c'est aussi sa maison spirituelle, où personne ne pense à discuter ouvertement de leurs difficultés, Bryony Gordon a-t-elle écrit dans le Telegraph, le 10 mai 2021. Le prince Harry que nous ne pouvons pas voir est peut-être celui que nous ne voulons pas - celui qui va très bien, suivant joyeusement son propre chemin en dehors des conventions dans lesquelles nous avons l'habitude de le voir. Celui qui fait de la randonnée. Qui emmène les chiens à la plage. Qui se prépare à l'arrivée imminente de sa fille [l'été prochain, NDLR]."

Une vie de famille simple, relativement préservée des médias grâce au large domaine qui entoure sa villa de Montecito, que le Britannique de 36 ans avait évoquée lors de son interview confidences avec Oprah Winfrey, en mars dernier.

Pour ce qui est du scandale provoqué par le Megxit, et la façon dont le duc et la duchesse de Sussex ont quelque peu précipité les choses, en allant trop vite et trop fort pour le protocole royal, Harry "sait qu'il a commis des erreurs" : "Mais il voit maintenant que la manière la plus efficace de vivre est en toute sincérité, pas seulement selon les attentes des autres, a ajouté la journaliste. Il ne vit plus dans la peur des répercussions causées par sa simple existence, tel qu'il est." Et à ceux qui affirment que Meghan Markle lui aurait lavé le cerveau, Bryony Gordon avance que les amis proches du prince Harry savent qu'il a toujours été "ouvert au changement que nous voyons maintenant". "Les oeillères qui sont attachées par nécessité lorsque vous êtes né dans la famille royale ont toujours été mal ajustées, un peu bancales sur lui."