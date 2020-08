Katy Perry et Orlando Bloom parents : le prénom de leur fille révélé

Elle est enfin là ! Le 27 août 2020, Katy Perry et Orlando Bloom ont annoncé la naissance de leur fille sur le compte Instagram de l'UNICEF. En légende d'une toute première photo de bébé en noir et blanc, la chanteuse et l'acteur ont dévoilé le nom de l'enfant, né "paisiblement".

"Bienvenue au monde Daisy Dove Bloom ! Nous sommes sur un petit nuage d'amour et d'émerveillement depuis l'arrivée de notre petite fille en bonne santé et en toute sécurité, ont témoigné les deux stars, qui se trouvent être des ambassadeurs de bonne volonté pour l'UNICEF. Mais nous savons que nous sommes chanceux et que tout le monde ne peut connaître l'expérience d'un accouchement aussi paisible que le nôtre. Des communautés partout dans le monde connaissent encore une pénurie de soignants et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, souvent de causes évitables (...). En tant que parents d'un nouveau-né, cela nous brise le coeur, alors que nous comprenons plus que jamais ce que vivent des parents en difficulté." Un faire-part engagé grâce auquel Katy Perry et Orlando Bloom ont invité leurs fans à faire une donation pour l'UNICEF, sur une cagnotte créée spécialement à l'occasion de la naissance de la petite Daisy.