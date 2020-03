Katy Perry enceinte d'Orlando Bloom : elle dévoile sa grossesse en vidéo !

Plutôt que d'attendre que les paparazzis remarquent son baby bump, la chanteuse Katy Perry a pris tout le monde de court en dévoilant sa première grossesse dans la vidéo de son nouveau titre Never Worn White, single choisi pour faire la promotion de son prochain album. Une révélation faite le 5 mars 2020.

Dans son nouveau clip, la chanteuse américaine de 35 ans a donc annoncé être enceinte de son premier enfant. Un bébé qui est le fruit de sa longue relation avec son amoureux l'acteur britannique Orlando Bloom, âgé de 43 ans. Katy Perry apparaît dans les dernières minutes de la vidéo, de profil, vêtue d'une robe transparente, les mains posées sur un ventre déjà bien rond. Une véritable surprise pour ses fans puisque, lors de ses récentes sorties, rien ne laissait penser qu'elle était enceinte. Son récent malaise sur le plateau d'American Idol était-il lié à son état de santé actuel ?

Après avoir mis en ligne le clip de Never Worn White, Katy Perry s'est adressée à ses followers pour un live Instagram. La chanteuse a confirmé sa grossesse ajoutant que c'était "le secret le plus long" qu'elle a dû garder dans sa vie. "Il va se passer beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher - au sens premier du terme - mais je vais aussi vous donner quelque chose que vous attendez", a-t-elle déclaré en faisant référence à la sortie de son sixième album. Son précédent, intitulé Witness, est paru en 2017.

Katy Perry a ajouté qu'avec son amoureux Orlando Bloom - le couple est fiancé et un mariage est dans les cartons depuis quelques mois - ils sont sur un petit nuage. "Nous sommes ravis et heureux", a-t-elle affirmé. Pour rappel, l'acteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux est déjà papa d'un petit garçon de 9 ans prénommé Flynn, né de son mariage terminé avec le mannequin Miranda Kerr.

Toutes nos félicitations !