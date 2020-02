Katy Perry victime d'un malaise : grosse chute en pleine émission télé

Le prochain épisode d'American Idol promet d'être riche en rebondissements. Comme l'a annoncé People le 20 février 2020, l'émission américaine qui sera diffusée dimanche prochain sur ABC sera marquée par un incident majeur : une fuite de gaz qui a perturbé les auditions du concours de chant dans lequel Katy Perry est juge, aux côtés de Lionel Richie et Luke Bryan. Un événement survenu alors qu'ils tournaient à Sunriver, dans l'Oregon.

Dans un premier extrait diffusé jeudi par People, on peut voir la chanteuse de 35 ans et ses camarades quitter le plateau de tournage installé dans ce qui semble être une large cabine en bois. L'intervention des pompiers est filmée, de même que les candidats quelque peu confus. "Est-ce que vous sentez le gaz, les gars ? Ça sent assez fort", entend-on Katy Perry dire à ses acolytes. Elle poursuit alors : "J'en ai un léger mal de tête. Oh c'est mauvais, c'est vraiment mauvais." Quelques instants plus tard, alors qu'elle est à l'extérieur avec les pompiers, l'interprète de Roar prévient – "Je ne me sens pas bien" – quelques secondes avant de tomber au sol. L'extrait se termine ainsi, laissant les spectateurs dans l'attente de savoir ce qu'il est advenu de la fiancée d'Orlando Bloom...