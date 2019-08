Katy Perry : Coupable de plagiat, près de 3 millions de dollars pour sa victime

Gad Elmaleh, la chanteuse Aya Nakamura, le groupe de rap PNL... Les accusations de plagiat fusent ! Katy Perry en fait également l'objet. Poursuivie en justice par un rappeur et reconnue coupable par un jury, la chanteuse devra verser à sa victime une petite fortune au titre des dommages et intérêts.

La sentence est tombée jeudi 1er août 2019. Flame (de son vrai nom Marcus Gray), le plaignant, s'est vu accorder par un jury fédéral la somme de 2,7 millions de dollars (près de 2,5 millions d'euros) de dommages et intérêts pour plagiat de son titre, Joyful Noise.

Katy Perry, reconnue coupable de l'infraction, doit lui verser un peu plus de 550 000 dollars (près de 500 000 euros). Le label de la chanteuse, Capitol Records, devra débourser 1,2 million de dollars de dommages et intérêts. Les producteurs de Dark Horse vont également devoir payer.

Katy Perry, le rappeur Juicy J et le producteur Dr Luke étaient accusés de vol intellectuel par Flame. La chanteuse de 34 ans et ses collaborateurs ont copié l'instrumental de la chanson Joyful Noise, datant de 2008, pour leur tube Dark Horse, sorti en décembre 2013 et dont le clip a été vu plus de 2,6 milliards de fois. Katy Perry et Marcus Gray s'étaient confrontés l'un à l'autre au tribunal de Los Angeles, le 18 juillet 2019.

Katy est actuellement en vacances à Ibiza avec son fiancé, l'acteur Orlando Bloom. Les avocats et représentants de la chanteuse ont annoncé qu'ils feront appel du verdict.