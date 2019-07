Katy Perry coupable : Elle a plagié l'un de ses plus grands tubes

En plus d'accuser Katy Perry de violation de droits d'auteur, Flame lui reproche d'avoir endommagé sa crédibilité d'artiste chrétien. Son public s'était mis à l'associer désormais aux thèmes occultes de la chanson et du clip, en apparence inspirée de l'ère égyptienne mais criblée, selon de nombreux internautes, de symboles diaboliques et de messages subliminaux.

Pour ce procès, Katy avait demandé à ce que sa fortune ne soit pas évoquée, de peur que le plaignant ne demande un dédommagement trop important. La justice décidera du montant du préjudice, avant que l'affaire ne soit portée au pénal.

Lundi 29 juillet 2019, Katy Perry arrivait à Ibiza, en Espagne. Elle y a rejoint son fiancé, l'acteur Orlando Bloom et a rencontré l'homme d'affaires David Geffen.