Katy Perry et Orlando Bloom : à Ibiza, les fiancés en quête de sensations

Cet été encore, l'Espagne fait partie des destinations de vacances préférées des stars ! Katy Perry et Orlando Bloom y ont aussi posé leurs valises. Plutôt que de lézarder au soleil, les fiancés partent en quête de sensations fortes...

C'est à Ibiza que Katy Perry et Orlando Bloom ont jeté l'ancre. Ils sont arrivés séparément et se sont retrouvés dans l'après-midi du mercredi 24 juillet 2019 pour effectuer une activité en plein air. La chanteuse de 34 ans, récemment reconnue coupable de plagiat, son compagnon acteur et leurs amis (dont font partie l'ex-épouse du milliardaire russe Roman Abramovitch et nouvelle fiancée du fils de Stavros Niarchos, Dasha Zhukova, l'agent de stars Michael Kives et son épouse Lydia) ont quitté leur yacht pour s'aventurer dans les falaises. La joyeuse bande était à la recherche du spot idéal pour plonger dans l'eau.

Avant de se mesurer à la roche des Baléares, Katy Perry, Orlando Bloom et compagnie profitaient d'un après-midi détente sur le pont de leur bateau. En visière, brassière rose et pantalon rayé, la jolie blonde a inévitablement attiré l'attention des photographes. À Ibiza, elle oublie le procès pour violation de droits d'auteur que lui avait intenté le rappeur chrétien Flame, pour son tube Dark Horse.

Ibiza aura accueilli de nombreux touristes VIP. Comme Katy et Orlando, le top model Shanina Shayk, l'influenceuse Caroline Receveur ainsi que le footballeur argentin Lionel Messi y ont passé une partie de l'été.