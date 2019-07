Dasha Zhukova fiancée : l'ex du milliardaire Roman Abramovitch, bientôt remariée

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Dasha Zhukova ! L'ex-épouse du milliardaire Roman Abramovitch a retrouvé l'amour. Elle s'est fiancée avec un autre homme fortuné, le petit-fils et héritier du défunt multimilliardaire Stavros Niarchos, qui porte le nom de son grand-père.

Le scoop est signé Page Six ! Le site du New York Post consacré aux célébrités révèle que Dasha Zhukova et Stavros Niarchos III se sont fiancés. Le couple a fêté l'événement au début du mois de juin 2019, lors de la soirée d'anniversaire de la femme d'affaires et mondaine russe (qui a eu 38 ans le 8 juin). La soirée était organisée au restaurant Red Rooster, à Harlem, à New York.

Les amis stars de Dasha Zhukova et Stavros Niarchos (34 ans), dont David Beckham et l'actrice Liv Tyler, faisaient partie des invités.