Orlando Bloom : Ses craintes par rapport à son mariage avec Katy Perry

Après son incroyable demande en mariage le 14 février 2018, Orlando Bloom (42 ans) a dévoilé les secrets de son idylle avec Katy Perry (34 ans) dans l'émission Sunday Today avec Willie Geist. Déjà marié avec le mannequin Miranda Kerr de 2010 à 2013, la star de Pirates des Caraïbes a eu avec son ex-épouse un fils (Flynn, 8 ans). Dans le show du 25 août 2019, l'acteur confie ses craintes par rapport à sa future union : "Il est important pour moi que nous soyons sur la même longueur d'onde, j'ai été marié et divorcé et je ne veux plus revivre cela." En couple depuis 2016 avec l'artiste et malgré quelques ruptures, le couple semble aujourd'hui plus soudé que jamais. Très amoureux, il complimente sa fiancée : "Elle est remarquable et elle m'impressionne toujours."

Souvent séparés à cause de leurs carrières et de leurs plannings respectifs, Orlando expliquait au magazine People en juillet 2019 que la distance les avait finalement rendus plus fort. L'acteur détaille ensuite ce qui, selon lui, est primordial pour qu'une relation amoureuse marche : "Vous devez établir des bases solides ensemble, créer un sentiment de confiance et de sécurité pour pouvoir passer du temps l'un sans l'autre tout en restant profondément attaché l'un à l'autre."

Mariée dans le passé au comédien Russell Brand (de 2010 à 2012), l'interprète de Never Really Over est en osmose avec son chéri. En juillet 2019, elle parlait de l'importance de bases solides dans une relation amoureuse. Ainsi, elle déclarait dans l'émission The Kyle & Jackie O Show : "Je pense que nous nous en sortons vraiment bien, et nous faisons vraiment un travail difficile en construisant de belles fondations avant de commencer à construire une gigantesque maison, métaphoriquement."

Deux amoureux définitivement sur la même longueur d'onde et prêts pour le mariage !