Katy Perry et Orlando Bloom : L'acteur revient sur les difficultés de leur couple, confessions sans aucun filtre

"Parfois, les choses sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Je ne vais pas mentir". Voici ce qu'a confié Orlando Bloom dans les colonnes de Flaunt Magazine. L'acteur de 46 ans, en couple avec la chanteuse Katy Perry depuis 2016, dont il est fiancé depuis 2019, s'est dévoilé sans filtre sur son rapport à la célébrité. Mais surtout sur son rôle de père et de partenaire auprès de la star de la chanson, avec qui il a eu une petite fille.

Sans surprise, même les couples de stars vivent des hauts et des bas. Ensemble depuis sept ans maintenant, Orlando Bloom et Katy Perry semblent faire face à de nombreux obstacles dans leur relation, notamment depuis l'arrivée de Daisy Dove Bloom, née en août 2020. Ils s'étaient par exemple déjà séparés en février 2017, etKaty Perry avait alors été particulièrement affectée.

Lors de cette interview en question, Orlando Bloom a ainsi expliqué que la chanteuse et maman de 38 ans est "très stressée", surtout depuis l'arrivée de leur fille. Si pour le couple la notoriété est un immense challenge depuis qu'ils sont parents, désormais, un autre facteur s'ajoute à leur quotidien : la distance et leurs emplois du temps respectifs chargés. Entre tournages en Europe et à Los Angeles, Orlando Bloom est, comme Salma Hayek et David Beckham notamment, un représentant de l'UNICEF, ce qui remplit encore davantage l'agenda de l'acteur.

Une distance physique et mentale

Si d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que Orlando Bloom et Katy Perry ont de nombreux points communs grâce à leur statut de célébrités et leur amour pour l'art, la réalité est toute autre. "Nous sommes dans deux mondes très différents. Son monde n'est pas un monde que je comprends nécessairement, et je pense que mon monde n'est pas un monde qu'elle comprend nécessairement", explique l'ex-compagnon de Miranda Kerr. La star de Pirate des Caraïbes définit son couple en tant que deux individus à part entière, qui ont besoin d'évoluer "chacun de leur côté, à la fois en tant qu'artiste et personne".

Entre difficultés et challenges constants, Orlando Bloom a tout de même fait part de sa gratitude envers sa partenaire à coeur ouvert. De quoi bel et bien prouver que les opposés s'attirent et que l'amour est toujours présent !