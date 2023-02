Diaporama : Katy Perry et Orlando Bloom : L'acteur revient sur les difficultés de leur couple, confessions sans aucun filtre

Katy Perry et Orlando Bloom : L'acteur revient sur les difficultés de leur couple, confessions sans aucun filtre

Katy Perry et Orlando Bloom au photocall du dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Orlando Bloom et Katy Perry à nouveau en couple visitent le Colisée à Rome le 28 avril 2018. © BestImage, BS / Bestimage

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom à la première de la série télévisée Amazon Prime Video "Carnival Row" au TCL Chinese Theatre dans le quartier de Hollywood, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 21 août 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 18